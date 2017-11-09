США уничтожили нескольких боевиков "Аш-Шабаб*" после авиаудара в Сомали

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. США в четверг уничтожили нескольких боевиков группировки "Аш-Шабаб*" в результате авиаудара в Сомали, сообщает Африканское командование США (AFRICOM).

"В координации с федеральным правительством Сомали американские силы нанесли авиаудар в Сомали по "Аш-Шабаб*" в четверг 9 ноября примерно в 15.00 по местному времени, убив несколько боевиков", — говорится в сообщении командования.

По данным AFRICOM, операция была проведена в районе Bay Region примерно в 100 милях к западу от столицы Могадишо.

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб*" ("Движение молодых моджахедов*"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

*Террористическая организация, запрещена в России