Эрдоган обвинил страны ЕС в поддержке запрещенной в Турции РПК

АНКАРА, 9 ноя — РИА Новости. Страны ЕС предоставляют убежище членам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и не препятствуют проведению ими различных акций, заявил в четверг турецкий лидер Тайип Эрдоган.

"Они ходят по улицам Берлина. Они ходят по Парижу, по Австрии. ЕС ее (РПК) якобы не приветствует и рассматривает как террористическую организацию. Если это так, то почему они могут свободно ходить под охраной полиции? Почему они размещают портреты лидера сепаратистской организации на своих государственных зданиях?", — заявил Эрдоган, выступая в Анкаре перед главами органов местного самоуправления.

Он добавил, что европейские страны лишь делают вид, что борются с РПК, а на самом деле поддерживают эту организацию.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.