В ЮАР лев набросился на автомобиль с туристами, чтобы "похвастаться"

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Посетитель национального парка ЮАР снял на видео нападение льва на машину с туристами. Запись опубликована на канале Kruger Sightings.

Автор видеоролика, 29-летний инженер-химик Марк Вильямс-Вин, утверждает, что, атаковав автомобиль, хищник хотел "похвастаться" перед самкой.

По его словам, лев неоднократно пытался привлечь к себе ее внимание, однако львица отвечала ему лишь грозным рыком. После нескольких неудачных попыток хищник решил напасть на ближайшую машину, чтобы произвести впечатление на "возлюбленную". Стекла в автомобиле были подняты, и никто из людей не пострадал. Автор видео подчеркнул, что туристы, сидевшие в машине, никак не могли спровоцировать животное.

Вильямс-Вин отметил, что после "атаки" самец повернулся к львице, будто хотел сказать: "Посмотри, какой я храбрый!"

По словам инженера, за все время его путешествий на природе "это было самым страшным событием". Однако он добавил, что "такого никогда не видел и рад, что сумел задокументировать происшествие".