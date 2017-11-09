Посол ЕС в России призвал достичь прогресса по минским соглашениям

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Посол ЕС в России Маркус Эдерер заявил о необходимости достичь прогресса в реализации минских соглашений по урегулированию на Украине, по его словам, это один из главных факторов, влияющих на отношения Москвы и Брюсселя.

На встрече в четверг с российскими сенаторами он напомнил, что ранее участвовал от германской стороны в переговорах по выработке минских соглашений.

"Нам нужен прогресс в их реализации. И действительный прогресс в этой сфере может стать серьезным фактором изменения отношений между ЕС и Россией. И все заинтересованные стороны, в том числе Украина и Россия должны вносить свой вклад в реализацию соглашений, в достижение прекращения огня", — сказал Эдерер.

Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию. Москва также не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.