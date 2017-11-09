Си Цзиньпин назвал наиболее чувствительный вопрос в отношениях с США

ПЕКИН, 9 ноя — РИА Новости. Вопрос Тайваня остается одним из наиболее чувствительных в отношениях Китая и США, Пекин надеется, что Вашингтон будет придерживаться принципа "одного Китая", заявил в ходе переговоров с Дональдом Трампом председатель КНР Си Цзиньпин.

"Вопрос Тайваня является наиболее важным и чувствительным в отношениях Китая и США, он отражается на политической основе этих отношений", — приводит агентство Синьхуа слова китайского лидера.

Си Цзиньпин также выразил надежду, что " США продолжат строго соблюдать принцип политики "одного Китая", чтобы предотвратить появление каких-либо препятствий в китайско-американских отношениях".

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островом Тайвань прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

"Консенсус 1992 года" — термин, который появился после встречи представителей материкового Китая и Тайваня в 1992 году, он подразумевает признание единства и принципа "одного Китая". При этом каждая сторона сама интерпретирует понятие "единый Китай" и каждая сторона считает себя единственным легитимным правительством Китая, признавая возможность диалога между сторонами.