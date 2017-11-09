Тиллерсон: решения по встрече Путина и Трампа пока нет

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме состоится, если у лидеров будет "что обсудить по существу", передает агентство Блумберг.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что встреча президентов состоится в пятницу, ее время сейчас согласовывается. В среду он отметил, что Москва готова к отдельной обстоятельной встрече президентов Путина и Трампа и обсуждению двусторонних отношений, международных проблем, включая Сирию и КНДР.

По словам госсекретаря, у сторон "никогда не было договоренности" о проведении официальной двусторонней встречи на саммите. При этом он заявил, что переговоры на полях мероприятия не исключены, так как это является обычной практикой. Окончательное решение пока не принято.

25-й саммит форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) состоится в Дананге (Вьетнам) 10-11 ноября. Во встрече примут участие главы государств и правительств России, Австралии, Брунея, Вьетнама, Индонезии, Канады, Китая, Республики Корея, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Папуа – Новой Гвинеи, Перу, Сингапура, США, Таиланда, Филиппин, Чили и Японии, а также глава исполнительной власти Специального административного района Гонконг КНР и представитель руководителя Китайского Тайбэя (Тайваня).