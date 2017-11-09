МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 10 ноября, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, "время сейчас согласовывается".

Ранее глава МИД Сергей Лавров говорил, что Путин готов встретиться с Трампом на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, который пройдет 10-11 ноября.

До этого президент США назвал возможные переговоры с российским лидером важными. По его словам, Москва может помочь усилить давление на Пхеньян. Помимо этого, он намеревается обсудить с Путиным мирное урегулирование на Украине.

Последний раз лидеры общались на полях саммита G20 в Германии в июле.

В Москве считают, что отношения России и США находятся на "беспрецедентно низком уровне". В 2014 году на фоне присоединения Крыма и ситуации на Украине Вашингтон ввел в отношении Москвы санкции, которые затем неоднократно расширялись. Россия приняла ответные меры.