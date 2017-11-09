Си Цзиньпин отметил историческую важность визита Трампа в Пекин

ПЕКИН, 9 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин отметил историческую важность и успешность официального трехдневного визита в Пекин президента США Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп находится в Пекине с официальным визитом, который продлится до 10 ноября. Ранее сообщалось, что основными темами переговоров в китайской столице станет проблема Корейского полуострова и двусторонняя торговля.

"Накануне и ранее сегодня мы с президентом Трампом провели ряд глубоких обсуждений по двусторонним отношениям Китая и США, а также по региональным и международным вопросам, представляющим общий интерес. Мы пересмотрели достигнутый важный прогресс в двусторонних отношениях с момента последней нашей встречи (в США)… Наши встречи были продуктивными и конструктивными", – сказал Си Цзиньпин на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что "официальный визит Дональда Трампа стал успешным и историческим".

"Вместе мы наметили направление и разработали дорожную карту развития отношений наших стран в ближайшем будущем. Мы будем работать с США и действовать в соответствии с достигнутым нами консенсусом, а также добиваться дальнейшего прогресса в китайско-американских отношениях, чтобы принести еще большую пользу народам наших двух стран и людям во всем мире", — отметил Си Цзиньпин.

При этом Дональд Трамп заявил, что два лидера провели переговоры по ряду общих для двух стран целей и интересов.

"Кроме этого, мы часто общаемся, между нами действительно хорошие взаимоотношения, поверьте мне", — сказал американский лидер.