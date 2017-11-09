Си Цзиньпин отметил историческую важность визита Трампа в Пекин

ПЕКИН, 9 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин отметил историческую важность и успешность официального трехдневного визита в Пекин президента США Дональда Трампа.
"Накануне и ранее сегодня мы с президентом Трампом провели ряд глубоких обсуждений по двусторонним отношениям Китая и США, а также по региональным и международным вопросам, представляющим общий интерес. Мы пересмотрели достигнутый важный прогресс в двусторонних отношениях с момента последней нашей встречи (в США)… Наши встречи были продуктивными и конструктивными", – сказал Си Цзиньпин на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что "официальный визит Дональда Трампа стал успешным и историческим".
При этом Дональд Трамп заявил, что два лидера провели переговоры по ряду общих для двух стран целей и интересов.
"Кроме этого, мы часто общаемся, между нами действительно хорошие взаимоотношения, поверьте мне", — сказал американский лидер.