Трамп призвал Россию помочь в решении проблемы КНДР

ПЕКИН, 9 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с лидером КНР Си Цзиньпином призвал все мировое сообщество, и Россию в частности, помочь в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, а Китай – действовать быстрее и эффективнее.
Он поблагодарил председателя КНР за его последние усилия по ограничению торговли с КНДР, а также за обрыв всех банковских связей с Пхеньяном.
"Однако время идет быстро, и мы должны действовать быстро. Надеюсь, что Китай будет действовать быстрее и эффективнее в отношении этой проблемы, чем кто-либо другой. Я также призываю Россию помочь снизить эту потенциально очень трагическую ситуацию", — заявил Трамп.
В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.