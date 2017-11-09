Трамп призвал Россию помочь в решении проблемы КНДР

ПЕКИН, 9 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с лидером КНР Си Цзиньпином призвал все мировое сообщество, и Россию в частности, помочь в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, а Китай – действовать быстрее и эффективнее.

"Мы призываем все страны исполнять резолюции и санкции СБ ООН и прекратить бизнес с северокорейским режимом, все страны должны объединиться для обеспечения того, чтобы этот режим не угрожал миру своим ядерным оружием", — заявил американский лидер.

Он поблагодарил председателя КНР за его последние усилия по ограничению торговли с КНДР, а также за обрыв всех банковских связей с Пхеньяном.

"Однако время идет быстро, и мы должны действовать быстро. Надеюсь, что Китай будет действовать быстрее и эффективнее в отношении этой проблемы, чем кто-либо другой. Я также призываю Россию помочь снизить эту потенциально очень трагическую ситуацию", — заявил Трамп.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.