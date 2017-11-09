Трамп заявил, что Пекин может легко решить проблему Корейского полуострова

ПЕКИН, 9 ноя – РИА Новости. Китай легко и быстро может решить проблему Корейского полуострова, заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции в лидером КНР Си Цзиньпином.
Он подчеркнул, что одной из крупнейших угроз безопасности остается именно ядерная проблема КНДР.
КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.
В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.