Украинские силовики более 20 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 9 ноя — РИА Новости. Украинские силовики более 20 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в четверг в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
По его словам, силовики вели огонь из минометов, бронетехники, гранатометов и стрелкового оружия.
В свою очередь, украинские силовики заявили в четверг, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 19 раз открывали огонь по их позициям, один военный погиб, еще двое ранены и один травмирован.
По информации силовиков, на приморском направлении обстрелы велись из минометов калибрами 82 и 120 миллиметров, а также вооружения боевой машины пехоты по их позициям в Павлополе.
Сообщается, что на донецком направлении применялись противотанковые гранатометы и пулеметы вблизи Зайцево. Кроме того, на луганском направлении из пехотного вооружения обстреливались позиции силовиков вблизи Крымского, Новоалександровки, Луганского и Катериновки.
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