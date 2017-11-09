Си Цзиньпин: кооперация Китая и США является единственным верным выбором

ПЕКИН, 9 ноя — РИА Новости. Отношения Китая и США важны как для народов двух стан, так и для всего мира, поэтому кооперация является единственным верным выбором для Пекина и Вашингтона, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Президент США Дональд Трамп находится в Пекине с официальным визитом, который продлится до 10 ноября. Ранее сообщалось, что основными темами переговоров в китайской столице станет проблема Корейского полуострова и двусторонняя торговля.

"Мы считаем, что отношения Китая и США затрагивают интересы народов двух стран, но также касаются мира, стабильности и развития во всем мире. Для Китая и США единственным верным выбором остается кооперация", — сказал китайский лидер в ходе переговоров с Трампом.

В среду стало известно, что в рамках визита Трампа американские и китайские компании оформили ряд сделок общей стоимостью 9 миллиардов долларов.