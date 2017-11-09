Лидеры России и Японии обсудят на встрече двусторонние отношения и КНДР

ТОКИО, 9 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Лидеры Японии и России на встрече обсудят вопросы двусторонних отношений, включая заключение мирного договора, и проблему КНДР, заявил журналистам генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

"Для участия в саммите АСЕАН и АТЭС премьер-министр Синдзо Абэ с 9 по 15 ноября отправится с визитом во Вьетнам и на Филиппины… На полях саммита будут проведены двусторонние встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и другими лидерами. На российско-японской встрече на высшем уровне, как и на встрече в сентябре во Владивостоке, состоится обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений, начиная с вопроса заключения мирного договора, по проблеме КНДР и международной обстановке", — сказал Суга.

Ранее советник президента России Юрий Ушаков сообщил о том, что Владимир Путин 10 ноября на полях саммита АТЭС в Дананге встретится с президентами Вьетнама Чан Дай Куангом, Филиппин Родриго Дутерте, председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

В Дананге (Вьетнам) 10-11 ноября состоится 25-й саммит форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС), Во встрече примут участие главы государств и правительств России, Австралии, Брунея, Вьетнама, Индонезии, Канады, Китая, Республики Корея, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинеи, Перу, Сингапура, США, Таиланда, Филиппин, Чили и Японии, а также глава исполнительной власти Специального административного района Гонконг КНР и представитель руководителя Китайского Тайбэя (Тайваня).

По итогам саммита планируется принятие совместной Декларации лидеров, в которой будет дана оценка текущей региональной и мировой экономической ситуации, отражены согласованные подходы экономик АТЭС к решению актуальных задач современного этапа развития и намечены шаги на будущее.