Трамп заявил Си Цзиньпину о возможности решения проблемы КНДР

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что у проблемы КНДР есть решение.

"Я, как и вы, верю в то, что есть для этого (проблемы КНДР — ред.) решение", — сказал Трамп, которого цитируют журналисты пресс-пула Белого дома, на встрече с председателем КНР в Пекине.

Во вторник, выступая на пресс-конференции в Сеуле, американский президент призвал Россию и Китай сократить дипломатические и экономические связи с Северной Кореей. Он также обвинил лидера КНДР Ким Чен Ына в стремлении к конфликтам и подчеркнул, что Вашингтон не позволит Пхеньяну обладать ядерным оружием. Ранее в тот же день выступая в южнокорейском парламенте он заявил, что "настало время силы" и "мир больше не может быть терпеливым по отношению к режиму-изгою, который угрожает ядерным оружием".

Ранее Москва и Пекин предложили Северной Корее объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

Противостояние Пхеньяна и Вашингтона обострилось на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по КНДР в случае войны. В Южной Корее размещены около 28 тысяч американских солдат под предлогом угрозы со стороны КНДР. Пхеньян в свою очередь опасается угрозы со стороны Соединенные Штаты и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции СБ ООН.