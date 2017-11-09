В США выделят 4,6 миллиарда долларов на "противодействие" России в Европе

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год, который предусматривает выделение 4,6 миллиарда долларов на "противодействие" России в Европе.

В частности, документы, опубликованные на сайте комитета по вооруженным силам сената США, одобряют предоставление 350 миллионов долларов военной помощи Киеву. Средства могут быть выделены в рамках так называемой "Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности", предусматривающей поставки "летальных оборонительных вооружений".

Кроме того, согласованный проект бюджета предусматривает выделение 100 миллионов долларов на помощь Литве, Латвии и Эстонии для отражения "российской агрессии".

Радиолокаторы и "прибрежные" корабли

Ранее президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook , что принятый сенатом законопроект предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера".

"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", — заявил Порошенко, добавив, что раненые украинские военнослужащие смогут проходить реабилитацию в медицинских учреждениях в США за счет американского бюджета.

Ранее сообщалось также, что Соединенные Штаты могут поставить вооруженным силам Украины переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin на сумму 50 миллионов долларов.

Списанное оружие по цене нового

США могут поставить Украине списанное оружие по цене нового, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики, председатель Комитета по бюджету, финансам и экономической политике ДНР Марина Жейнова.

"Все, на что остается рассчитывать бойцам "АТО", – это очередное списанное оружие по цене нового. США таким образом убивают двух зайцев – и не расходуют средства на утилизацию, и выступают в роли "защитника слабых", — сказала она.

"Приоритет номер два"

Противостояние "агрессивному поведению России" является для Вашингтона "приоритетом номер два" после противодействия КНДР, ранее заявил глава Командования спецоперациями ВС США генерал Рэймонд Томас.

"Российская агрессия является приоритетом номер два для нас, поскольку в первую очередь мы сейчас противостоим угрозе со стороны КНДР", — сказал он на слушаниях в конгрессе США.

Томас не смог уточнить, сколько именно американских солдат противостоят "российской угрозе" в Европе.

Президент Владимир Путин, ранее говоря об обвинениях в адрес России в агрессивном поведении, заметил, что все это "разговор в пользу бедных". Путин подчеркнул, что активность военной авиации стран НАТО в Балтийском море значительно выше российской. Он также напомнил, что США тратят на оборону больше, чем все страны мира.