НАТО обновит военные требования к гражданской инфраструктуре

БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО обновляет военные требования к гражданской инфраструктуре, министры обороны донесут их до сведения глав гражданских ведомств, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав минобороны стран-членов альянса.

"Нам нужно улучшить инфраструктуру, такую как дороги, мосты, железные дороги, взлетно-посадочные полосы и порты. НАТО сейчас обновляет военные требования к гражданской инфраструктуре", — сказал Столтенберг.

По его словам, "это требует подхода на уровне всего правительства".

"Поэтому важно, чтобы наши министры обороны поставили министров внутренних дел, финансов и транспорта в известность о военных требованиях", — заявил генсек НАТО.