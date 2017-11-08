НАТО решила создать командования по Атлантике и по логистике в Европе

БРЮССЕЛЬ, 8 ноя — РИА Новости, Владимир Добровольский. Министры обороны стран-членов НАТО решили создать два новых командования, одно из которых будет обеспечивать безопасность транспортных путей в Атлантике, а второе — перемещение сил и средств в Европе, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Он отметил, что схема включает "командование по Атлантике, чтобы обеспечить безопасные и свободные линии коммуникации между Европой и Северной Америкой". Также, по его словам, она предполагает "новое командование для улучшения передвижения вооруженных сил по Европе".