СБУ расскажет, как будет внедрять запрет на гастроли артистов из России

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) в ближайшее время опубликует на своем сайте практический механизм реализации закона, запрещающего гастроли российских артистов, которые, по мнению Киева, создают угрозу национальной безопасности, сообщила пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская.

Парламент Украины 5 октября принял закон, запрещающий гастроли артистов из РФ, создающих, по мнению Киева, "угрозу национальной безопасности". Во вторник закон подписал президент Украины Петр Порошенко. Документ запрещает проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта Украины. Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.

По словам Гитлянской, СБУ считает подписание Порошенко этого закона важным шагом в противодействии "войне в информационной сфере" и обеспечении национальной безопасности Украины.

"В ближайшее время СБУ опубликует на сайте практический механизм его реализации в части, которая находится в компетенции службы", — написала Гитлянская в среду в Facebook

Ранее многие российские исполнители попали под запрет на въезд на Украину из-за того, что посещали Крым. Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе попавших в список артистов Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.