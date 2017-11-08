Глава парламента Ливана: отставка премьера не повлияет на работу кабмина

БЕЙРУТ, 8 ноя — РИА Новости. Правительство Ливана функционирует, и отставка премьер-министра Саада Харири в таком виде не повлияет на его работу, заявил в среду спикер ливанского парламента Набих Берри.

"Правительство функционирует, и заявление об отставке премьер-министра Харири таким образом ни повлияет на всю работу",- цитирует слова Берри ливанское национальное агентство NNA.

Спикер добавил, что Ливан пережил множество политических кризисов, и на сегодняшний день необходимо сохранить национальное единство.

В субботу премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке с поста премьера Ливана, находясь в Эр-Рияде. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил, что узнал о готовящемся на него покушении.