Ушаков назвал основную тему встречи Путина и Абэ на полях АТЭС

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Японии Синдзо Абэ во Вьетнаме планирует обсудить ситуацию вокруг КНДР, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

В Дананге (Вьетнам) 10-11 ноября состоится 25-й саммит форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС).

"В ходе предстоящей встречи планируется обсудить актуальные международные вопросы, прежде всего, взаимодействие России и Японии в рамках АТЭС, а также ситуацию на Корейском полуострове", — сказал Ушаков.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.