Ушаков назвал основную тему встречи Путина и Абэ на полях АТЭС

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Японии Синдзо Абэ во Вьетнаме планирует обсудить ситуацию вокруг КНДР, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"В ходе предстоящей встречи планируется обсудить актуальные международные вопросы, прежде всего, взаимодействие России и Японии в рамках АТЭС, а также ситуацию на Корейском полуострове", — сказал Ушаков.
КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.
В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.