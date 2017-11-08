Си Цзиньпин ожидает положительных результатов от визита Трампа

Председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань и президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей в музейном комплексе Запретный город

Председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань и президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей в музейном комплексе Запретный город

ПЕКИН, 8 ноя — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что государственный визит президента США Дональда Трампа завершится "позитивными и важными результатами", сообщает агентство Синьхуа.

Трамп в среду днем в сопровождении супруги Меланьи прибыл в Китай с трехдневным визитом. Как сообщает Синьхуа, свое заявление Си Цзиньпин сделал во время их визита в музейный комплекс Запретный город.

Визит Трампа в Китай продлится до 10 ноября. Ожидается, что основными темами переговоров станет проблема Корейского полуострова и двусторонняя торговля.

Ранее стало известно, что в рамках визита Трампа американские и китайские компании подписали ряд сделок общей стоимостью 9 миллиардов долларов.