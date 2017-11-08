Немецкий политик вспомнил Чехова, говоря о выросшем лимите знаков в Twitter

БЕРЛИН, 8 ноя — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт процитировал российского писателя и драматурга Антона Чехова, комментируя информацию об увеличении допустимого числа знаков в сообщениях в соцсети Twitter.

"Это очень красивая фраза: "Краткость – сестра таланта", — сказал Зайберт на брифинге, добавив, что это его личное мнение, а не позиция правительства ФРГ.

Ранее Зайберт выложил чеховскую цитату на своей официальной странице в Twitter, указав автора и добавив, что смысл высказывания касается, в том числе, и Twitter.

Сервис микроблогов Twitter увеличил вдвое — до 280 — допустимое число знаков в сообщениях. Данное решение не коснулось сообщений на японском, корейском и китайском языках, говорится в официальном блоге компании.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для публичного обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.