Немецкий политик вспомнил Чехова, говоря о выросшем лимите знаков в Twitter

БЕРЛИН, 8 ноя — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт процитировал российского писателя и драматурга Антона Чехова, комментируя информацию об увеличении допустимого числа знаков в сообщениях в соцсети Twitter.
Ранее Зайберт выложил чеховскую цитату на своей официальной странице в Twitter, указав автора и добавив, что смысл высказывания касается, в том числе, и Twitter.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для публичного обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.