В ООН прокомментировали боевые действия в Донецке

ЖЕНЕВА, 8 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН обеспокоена активизацией боевых действий в районе расположения инфраструктуры водо-, электро- и газоснабжения в Донецке, заявил в среду гуманитарный координатор ООН на Украине Нил Уолкер.

"По мере приближения зимы, любые срывы поставок жизненно необходимых услуг, таких как вода, и отопление, при холодных температурах могут иметь серьезные последствия для миллионов украинцев", — приводит слова Уолкера пресс-служба Управления верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам.

В УКГВ ООН отмечают, что пострадать могут порядка 1,1 миллиона человек, проживающих с обеих сторон от линии соприкосновения.

По данным гуманитарного координатора, за прошедшие 6 дней по нескольку раз были обстреляны Донецкая фильтровальная станция и Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Серьезную обеспокоенность у гуманитарных работников вызывает возможный выброс хлора на обеих станциях. Если снаряд попадет хотя бы в один контейнер с 900 килограммами ядовитого газа, смертельную дозу отравляющего вещества получат все, кто находится в пределах 200 метров от места взрыва.

"Подобная эскалация вблизи от основной инфраструктуры ведет к риску серьезного ухудшения гуманитарного кризиса, который происходит на пороге Европы. Без постоянной доставки воды, системы отопления прекратят свою работу и ухудшится ситуация со здравоохранением. Дети, пожилые люди, женщины и инвалиды могут начать покидать свои дома в поисках укрытия и тепла", — добавил Уолкер.

Он подчеркнул, что любая намеренная попытка помешать доступу к воде или отоплению является явным нарушением международного гуманитарного законодательства. Он призвал все стороны конфликта уважать подобное законодательство и обеспечить безопасность и основные нужды для мирных жителей.