В ФРГ внешнюю политику США при Трампе назвали непредсказуемой

БЕРЛИН, 8 ноя — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Внешняя политика США при президенте Дональде Трампе стала более непредсказуемой, это касается в том числе и торговых вопросов, заявил на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"Конечно, внешняя политика США стала более непредсказуемой, об этом можно уже говорить, она от случая к случаю становится все более зависимой и непредсказуемой, мы видим это и в вопросах торговли", — сказала она.

Другим спорным пунктом остается будущее соглашения с Ираном, по которому "мы хотим сформировать единую европейскую позицию с тем, чтобы в США по-прежнему был слышен наш голос, в том числе в Конгрессе", добавила представитель МИД ФРГ.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

В середине октября этого года в обращении к американцам Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей. Президент США сообщил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном. Трамп также пригрозил, что если исправить сделку в диалоге с конгрессом и союзниками окажется невозможно, она будет "отменена".