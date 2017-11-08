В ФРГ внешнюю политику США при Трампе назвали непредсказуемой

БЕРЛИН, 8 ноя — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Внешняя политика США при президенте Дональде Трампе стала более непредсказуемой, это касается в том числе и торговых вопросов, заявил на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
"Конечно, внешняя политика США стала более непредсказуемой, об этом можно уже говорить, она от случая к случаю становится все более зависимой и непредсказуемой, мы видим это и в вопросах торговли", — сказала она.
Другим спорным пунктом остается будущее соглашения с Ираном, по которому "мы хотим сформировать единую европейскую позицию с тем, чтобы в США по-прежнему был слышен наш голос, в том числе в Конгрессе", добавила представитель МИД ФРГ.
Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.