НАТО нужны новые корабли и подводные лодки, заявил Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 8 ноя — РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО нуждается в новых силах и средствах в области военно-морских сил, в том числе кораблях, подводных лодках и самолетах морского патрулирования, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы определяем разные цели, необходимые нам, и распределяем их по странам. У нас есть особые запросы и цели в (военно-)морской области, которые касаются всех наших союзников. Да, есть некоторые запросы об увеличении возможностей на море, это могут быть корабли, подводные лодки или самолеты морского патрулирования или другие возможности на море", — сказал Столтенберг журналистам.

При этом он отметил, что требования в отношении новых сил и средств относятся к процессу оборонного планирования, а не к созданию нового командования для обеспечения безопасности транспортировок в Атлантике.

"Но когда мы обсуждаем новое объединенное командование в Атлантике, мы обсуждаем не только то, нуждаемся ли мы в новых возможностях. Это больше относится к процессу оборонного планирования. Но мы обсуждаем, как лучше организовать и планировать безопасность транспортировок", — сказал генсек.