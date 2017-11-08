В Курдистане считают законными контракты с зарубежными компаниями

КАИР, 8 ноя — РИА Новости. Все контракты, подписанные правительством Иракского Курдистана с зарубежными нефтегазовыми компаниями, в том числе с "Роснефтью", были заключены согласно конституции Ирака, заявил РИА Новости заместитель главы комитета по энергетике и полезным ископаемым заксобрания автономии Дильшад Шаабан.

Расширение сотрудничества Эрбиля с зарубежными нефтяными компаниями вызывает резкую критику со стороны Багдада. В иракской столице считают незаконными все сделки, заключенные в обход центрального правительства. Ранее представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад сообщил РИА Новости, что ведомство попросило "Роснефть" разъяснить позицию по контрактам с Иракским Курдистаном. Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что компания добывает нефть в Иракском Курдистане и соблюдает при этом местное законодательство.

"Все контракты, подписанные правительством Иракского Курдистана, в том числе с "Роснефтью", были заключены согласно конституции Ирака и законам, принятым в парламенте Курдистана", — сказал он.

В феврале 2017 года "Роснефть" и региональное Иракское Правительство Курдистана заключили соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Был заключен контракт на покупку и продажу нефти с 2017 по 2019 год. В сентябре стороны провели переговоры о возможности участия компании в проекте по финансированию строительства газопровода в Курдистане. Ожидается, что отдельное соглашение будет подписано до конца года.

"Роснефть" 18 октября сообщила, что подписала с правительством Иракского Курдистана документы, необходимые для вступления в силу соглашений о разделе продукции (СРП) в отношении пяти блоков, расположенных на территории региона. 20 октября "Роснефть" и Иракский Курдистан объявили о начале реализации проекта по эксплуатации нефтепровода, доля российской компании в котором может оставить 60%.

"Проблема заключается в том, что до сих пор в Ираке после принятия конституции 2005 года нет закона "о нефти и газе". Парламент Курдистана в свою очередь в 2007 году издал закон за № 22, касающийся нефти и газа, который основан на конституции Ирака и включает в себя все инструменты по заключению контрактов", — говорит заместитель комитета по энергетике и полезным ископаемым парламента Иракского Курдистана.

Шаабан, являющийся членом парламентской фракции от правящей в регионе Демократической партии Курдистана (ДПК), отметил, что "все спекуляции на тему неправомочности заключенных с иностранными компаниями контрактов политизированы и не имеют никаких юридических оснований".

Иракские федеральные силы в середине октября после проведения референдума о независимости в Иракском Курдистане восстановили контроль над нефтяной провинцией Киркук. Иракские военные вернули под контроль и спорные территории близ Мосула в провинции Найнава, на которых также расположены нефтяные месторождения.