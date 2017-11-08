В Курдистане считают законными контракты с зарубежными компаниями

КАИР, 8 ноя — РИА Новости. Все контракты, подписанные правительством Иракского Курдистана с зарубежными нефтегазовыми компаниями, в том числе с "Роснефтью", были заключены согласно конституции Ирака, заявил РИА Новости заместитель главы комитета по энергетике и полезным ископаемым заксобрания автономии Дильшад Шаабан.
"Все контракты, подписанные правительством Иракского Курдистана, в том числе с "Роснефтью", были заключены согласно конституции Ирака и законам, принятым в парламенте Курдистана", — сказал он.
"Роснефть" 18 октября сообщила, что подписала с правительством Иракского Курдистана документы, необходимые для вступления в силу соглашений о разделе продукции (СРП) в отношении пяти блоков, расположенных на территории региона. 20 октября "Роснефть" и Иракский Курдистан объявили о начале реализации проекта по эксплуатации нефтепровода, доля российской компании в котором может оставить 60%.
Шаабан, являющийся членом парламентской фракции от правящей в регионе Демократической партии Курдистана (ДПК), отметил, что "все спекуляции на тему неправомочности заключенных с иностранными компаниями контрактов политизированы и не имеют никаких юридических оснований".
Иракские федеральные силы в середине октября после проведения референдума о независимости в Иракском Курдистане восстановили контроль над нефтяной провинцией Киркук. Иракские военные вернули под контроль и спорные территории близ Мосула в провинции Найнава, на которых также расположены нефтяные месторождения.