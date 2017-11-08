В Пентагоне рассказали о способах ведения "космической войны"

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Командующий Космическим командованием ВВС США генерал Джон Раймонд рассказал, как Вашингтон намерен вести "космическую войну". Об этом он говорил в интервью Popular Mechanics.
"Существует множество способов, и я не буду вдаваться в детали того, что мы можем сделать, а что — нет, однако мы работаем по всем направлениям, начиная от изменения траектории вплоть до применения кинетического оружия", — отметил Раймонд.
Он добавил, что к 2030 году американские ВВС получат космический флот, позволяющий выявлять и сдерживать потенциальные угрозы, а также при необходимости выводить аппараты противника из строя.