В Пентагоне рассказали о способах ведения "космической войны"

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Командующий Космическим командованием ВВС США генерал Джон Раймонд рассказал, как Вашингтон намерен вести "космическую войну". Об этом он говорил в интервью Popular Mechanics.

По словам генерала, Россия занимается исследованием противоспутникового оружия по крайней мере с 1980-х годов. Кроме того, беспокойство американских ВВС вызывает Китай, который в 2007 году провел испытания баллистической ракеты, сбив спутник на орбите. В связи с этим США ведут разработки средств защиты от гипотетической атаки в космосе.

"Существует множество способов, и я не буду вдаваться в детали того, что мы можем сделать, а что — нет, однако мы работаем по всем направлениям, начиная от изменения траектории вплоть до применения кинетического оружия", — отметил Раймонд.

Он добавил, что к 2030 году американские ВВС получат космический флот, позволяющий выявлять и сдерживать потенциальные угрозы, а также при необходимости выводить аппараты противника из строя.