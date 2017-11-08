Новый президент Киргизии уверен, что недопонимание с Казахстаном разрешится

БИШКЕК, 8 ноя — РИА Новости. Избранный президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков уверен, что возникшие в последнее время проблемы в отношениях с Казахстаном носят временный характер и вскоре будут улажены. Об этом новый глава государства заявил в интервью РИА Новости.
"Киргизско-казахстанские отношения основаны на общности истории, культуры, духовных ценностей, добрососедства и братства. Текущие проблемы носят временный характер, тем более, стороны провели ряд переговоров по их урегулированию. Уверен, в скором времени все имеющиеся вопросы будут сняты", — сказал Жээнбеков.
В начале ноября на Совете глав правительств СНГ премьер-министр Киргизии Сапар Исаков пообещал, что республика поднимет в ВТО вопрос о чрезмерном, по ее мнению, контроле грузов со стороны Казахстана. Казахстанский премьер Бакитжан Сагинтаев заявил, что усиленный контроль на границе с Киргизией направлен не против Бишкека, а на снижение объемов контрабанды.
Президентские выборы в Киргизии прошли 15 октября. На главный пост страны претендовали 11 кандидатов. Кандидат от партии власти, экс-премьер Жээнбеков набрал 54,7% голосов. Инаугурация нового главы государства намечена на 24 ноября. Между тем, с декабря вступают в силу поправки к конституции, сокращающие полномочия президента.
Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru в 11.00 мск.