В Брюсселе около 200 каталонских мэров провели акцию в поддержку Пучдемона

БРЮССЕЛЬ, 7 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. До двухсот мэров городов испанской Каталонии провели во вторник у здания штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе акцию в поддержку экс-главы правительства региона Карлеса Пучдемона и членов его кабинета, сообщили РИА Новости организаторы акции.

Les 200 maires catalans sont arrivés devant le siège de la Commission européenne | Bruxelles — lesoir.be https://t.co/PNv82KL6F0 @assemblea — ANC France 🎗 (@ANC_FRANCE) 7 ноября 2017 г.

Испанский суд 3 ноября дал ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе. Их обвиняют в организации восстания, мятеже, растрате госсредств, злоупотреблении служебным положением и неподчинении властям. В общей сложности эти преступления предполагают более 50 лет тюремного заключения. Ордер на задержание Пучдемона и его коллег был передан бельгийской прокуратуре. Кроме того, были выданы национальные и международные ордеры на арест.

По словам Астрид Виктории Дессе, мэра города Англес, своей акцией главы каталонских городов также хотели выразить "благодарность Бельгии за то, что она приняла тех, кто для нас остаются нашим правительством и нашим председателем".

"Мы хотим также попросить Европу прислушаться к нам, потому что мы чувствуем себя немного брошенными. Мы хотим сообщить, что из 948 мэров в Каталонии 760 — за независимость. Мы позволили себе голосовать: вот наше преступление. Если это преступление, пусть нас заключат в тюрьму, или освобождают правительство и граждан, которые находятся в тюрьме", — сказала Дессе в эфире телерадтокомпании RTBF.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Европарламента, в Брюсселе также находится группа руководителей каталонских компаний и предприятий, выступающих против независимости региона. Они прибыли для того, чтобы рассказать парламентариям к каким негативным экономическим последствиях для Каталонии привело бы обретение автономией независимости, сказал собеседник агентства.

Пучдемон и другие бывшие члены женералитета, находящиеся в Бельгии, утром 5 ноября добровольно явились в полицейский участок в Брюсселе. Вечером судья принял решение освободить их на время рассмотрения запроса об их экстрадиции в Испанию, при этом им запрещено покидать территорию Бельгии, они должны предоставить бельгийским властям свой временный адрес, сотрудничать со следствием и являться по всем вызовам правоохранителей.

Решение о передаче Испании бывших членов каталонского правительства будет принято бельгийским судом. Заседание совещательной палаты суда первой инстанции Брюсселя, на котором будет решаться вопрос о выдаче Испании Пучдемона, а также бывших членов женералитета, намечено на 17 ноября. Оно будет проходить в закрытом режиме. Решение может быть принято в тот же день или отложено на 15 дней, если стороны попросят об этом и суд удовлетворит их просьбу.

В случае принятия решения об экстрадиции, подлежащие выдаче лица, имеют право обжаловать его в суде второй инстанции, которому на принятие решения отводится еще 15 дней.