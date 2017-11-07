В Совфеде обвинили США и Японию в усилении напряженности вокруг КНДР

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Договоренности между США и Японией об уничтожении ракет КНДР, безусловно, усилят напряженность вокруг Корейского полуострова, их реализация может привести к ядерному конфликту, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС Виктор Бондарев.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что страны договорились, что Токио будет перехватывать и уничтожать ракеты КНДР в случае необходимости, тесно координируя свои действия с США. При этом Трамп отметил, что Япония сможет сбивать ракеты КНДР, если купит для этого новые вооружения в США.

"Договоренности, достигнутые США и Японией на минувших переговорах Трампа и Абэ, конечно же, усилят напряженность на Корейском полуострове… Все же надеемся на разум противоборствующих сторон, который позволит им ограничиться только громкими заявлениями. Ведь в ядерной войне при любом раскладе не может быть победителей: только побежденные", — сказал Бондарев РИА Новости.

Он отметил, что лидеры США и Японии теперь открыто заявляют о готовности применить любые средства в борьбе с КНДР. Если раньше их риторика содержала "хоть какую-то толику дипломатии, то сейчас угрозы звучат вообще без всяких экивоков", сказал сенатор. Он напомнил, что даже когда в августе Япония развернула свою ПРО "под самым носом у Пхеньян" и после, в октябре, когда проводились совместные военно-морские учения Японии и Штатов, ситуация была еще не так накалена.

"Хотя декларативно уже тогда японо-американский альянс и Ким Чен Ын "рвали друг друга в клочья". К чему может привести такая перманентная взаимная провокация – ясное дело, что ни к чему хорошему", — подчеркнул глава комитета.

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