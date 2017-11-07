Активисты в Таллине обвинили американских военных в порче объекта ЮНЕСКО

ТАЛЛИН, 6 ноя – РИА Новости. На Ратушной площади Таллина, признанной Всемирным наследием ЮНЕСКО, гранитная брусчатка пошла волнами, и образовались провалы, сообщает Sputnik Эстония.

На повреждения обратил внимание известный в стране общественный деятель и публицист Леонид Цингиссер. На своей странице в Facebook он написал, что проблемы на одной из самых притягательных для туристов площадей страны возникли после того, как по ней прошла американская бронетехника, участвовавшая в военном параде в честь Дня провозглашения независимости Эстонии 24 февраля этого года.

"Брусчатка на Ратуше проваливается и пошла волнами. Под летними кафе этого не было видно. Причем продавили ее явно не кафешки, а скорее всего, "Абрамсы" и прочий военный металлолом, что стоял там перед парадом", — поделился наблюдением Цингиссер.

"Интересно, город потребует возмещение ущерба или это тоже будет считаться нашей инвестицией в дело NATO?" – задался вопросом публицист.

На претензии ряда читателей, с чего он взял, что тяжелая техника находилась именно здесь, ведь парад проходил на другой площади столицы — Вабадузе ("Свободы"), Леонид Цингиссер ответил фотографией, на которой видно, что бронемашина армии США действительно стоит на Ратушной площади и готовится участвовать в параде.

Старый Таллин и его главная жемчужина — Ратушная площадь — в 1997 году были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как образец хорошо сохранившегося исторического центра североевропейского торгового города.

В середине октября Госдепартамент США уведомил ЮНЕСКО о выходе из этой организации. Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года. Вашингтон сохранит статус наблюдателя.

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