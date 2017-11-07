Генсек НАТО объяснил, почему альянс меняет командную структуру

БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости, Владимир Добровольский. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс адаптирует свою командную структуру в том числе из-за ситуации вокруг Украины.
По его словам, "когда министры будут обсуждать общие вызовы безопасности за ужином, а также в ходе дискуссии об адаптации НАТО, будет упомянута Украина".
"Потому что одна из главных причин, по которым НАТО адаптируется, увеличивая готовность наших сил, организуя передовое присутствие в восточной части альянса, а также адаптирует командную структуру НАТО, — присоединение Крыма (к РФ — ред.) и продолжение дестабилизации Украины", — заявил Столтенберг.