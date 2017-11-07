Генсек НАТО рассказал о деятельности альянса в Черногории

Протест против вступления Черногории в НАТО в Подгорице. Архивное фото

Протест против вступления Черногории в НАТО в Подгорице. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО не намерена создавать крупные базы в Черногории, деятельность альянса в стране основана на приглашении ее властей, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Нет планов создания крупных баз НАТО, но в Черногории будет проводиться деятельность НАТО. Но это происходит только потому, что нас приглашает Черногория", — сказал Столтенберг журналистам.

Он отметил, что "иногда НАТО финансирует инфраструктуру, проводит учения и занимается подобного рода деятельностью".

"Я не назвал бы это базой НАТО, я назвал бы это деятельностью НАТО", — подчеркнул генсек.