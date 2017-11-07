В НАТО увеличили численность небоевой миссии в Афганистане

БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости, Владимир Добровольский. Контингент небоевой миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" будет увеличен с нынешних 13 до 16 тысяч человек, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Нынешняя численность составляет около 13 тысяч, новый уровень будет составлять около 16 тысяч человек", — сказал Столтенберг журналистам.

По его словам, дополнительный контингент будет участвовать в обучении афганских сил для проведения спецопераций, помогать создавать афганские ВВС, а также организовывать образовательные учреждения для военнослужащих.

"Примерно половину из них предоставят США и еще половину – другие страны", — сказал Столтенберг.