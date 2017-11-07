В ОБСЕ и СЦКК зафиксировали последствия обстрела Донецка, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 7 ноя — РИА Новости. Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и Совместного центра контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня зафиксировали повреждения в Донецке в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили во вторник в представительстве самопровозглашенной ДНР в СЦКК.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили, что обстановка в республике резко обострилась, украинские силовики в воскресенье вечером открыли огонь по жилым кварталам Донецка. По данным Минздрава ДНР, пострадали два мирных жителя. Также под обстрел попали Верхнеторецкая и Донецкая фильтровальные станции. Всего по территории республики, по информации представительства ДНР в СЦКК, в воскресенье было выпущено более 900 мин, снарядов и ракет РСЗО "Град".

"Представители СЦКК, МЧС и СММ ОБСЕ зафиксировали разрушения в результате обстрела ДНР пятого ноября", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, в ходе инспекции зафиксированы повреждения здания общежития, аптеки, остановки, участка газопровода, теплотрассы и около десяти домов в Донецке, а также дамбы Верхнекальмиусского водохранилища.

"Донецкая фильтровальная станция – четыре места огневого поражения, в одном из этих мест была повреждена изоляция хлоропровода, остальные были обнаружены в 70–80 метрах от здания, в котором хранятся тонны хлора", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.