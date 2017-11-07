11:1607.11.2017
(обновлено: 11:17 07.11.2017)
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Сантехник Стивен Уилфорд, ранивший техасского стрелка Дэвида Келли из винтовки, признался в интервью KHBS, что не чувствует себя героем.
"Я не герой. Я хочу подчеркнуть, что эти люди в церкви – мои друзья, моя семья. Каждый раз, когда раздавался выстрел, я понимал, что возможно сейчас оборвалась чья-то жизнь", — рассказал Уилфорд со слезами на глазах.
Мужчина узнал о стрельбе в церкви после звонка испуганной дочери. Он "перепугался до смерти", схватил винтовку и побежал к месту происшествия.
"Господь защитил меня и дал мне силы на то, что я должен был сделать. Жалею только о том, что не смог прибежать туда раньше. Но я не знал, не знал, что там происходит", — признался Уилфорд.
Мужчина столкнулся со стрелком на выходе из церкви и сумел ранить его. Келли побежал к своей машине, и Уилфорд понял, что его нужно остановить. В это время мимо на небольшом грузовике проезжал местный житель Джонни Лангендорф.
"Сосед с винтовкой подбежал к моему грузовику, распахнул дверь, вскочил на сиденье рядом и закричал: "Он устроил стрельбу в церкви, езжай за ним!" Ну я так и сделал", — признался Лангенфонд в интервью Good Morning America.
По его словам, в этот момент он не чувствовал страха. "Надо было действовать, все вопросы потом", — отметил мужчина.
Лагендорф управлял машиной, а Уилфорд продолжал стрелять по колесам автомобиля Келли. В какой-то момент машина стрелка остановилась. Мужчины также припарковали грузовик и подошли к автомобилю. Келли был мертв.
В воскресенье, 5 ноября, США потряс очередной случай массовой стрельбы. В результате бойни в церкви в Техасе погибли 26 человек.
Возле баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс, неподалеку от Сан-Антонио, одетый во все черное мужчина открыл огонь из автоматической винтовки Ruger AR.
Затем он вошел в церковь, где шла служба, и открыл беспорядочную стрельбу. Погибли 26 человек, около 20 были ранены. Возраст пострадавших — от 5 до 72 лет.
На выходе из церкви стрелявший столкнулся с местным жителем, также вооруженным винтовкой. После перестрелки мужчина бросил оружие и скрылся на машине.
Впоследствии стрелявшего обнаружили мертвым в машине, но полиция не знает, скончался ли он от раны, полученной в перестрелке, либо застрелился.
СМИ сообщили, что предполагаемого техасского стрелка зовут Девин Келли, в 2010-2014 годах служил в ВВС в самом низком звании необученного рядового авиации.
В ВВС рассказали, что подозреваемого в стрельбе в баптистской церкви судили военным судом в связи с предполагаемым нападением на жену и ребенка.
Девин Келли был осужден и приговорен к 12 месяцам лишения свободы, его уволили из ВВС за недостойное поведение. В 2014 году он вышел на свободу.
В память о погибших при стрельбе в церкви в Техасе американский президент распорядился на четыре дня приспустить государственные флаги США.
Трамп также передал пострадавшим и родственникам погибших свои соболезнования и пообещал федеральную поддержку Техасу при расследовании этой трагедии.