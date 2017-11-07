Сотрудники правоохранительных органов США на месте стрельбы у церкви в Сазерленд-Спрингс в Техасе, США. 5 ноября 2017

Сотрудники правоохранительных органов США на месте стрельбы у церкви в Сазерленд-Спрингс в Техасе, США. 5 ноября 2017

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Сантехник Стивен Уилфорд, ранивший техасского стрелка Дэвида Келли из винтовки, признался в интервью KHBS, что не чувствует себя героем.

"Я не герой. Я хочу подчеркнуть, что эти люди в церкви – мои друзья, моя семья. Каждый раз, когда раздавался выстрел, я понимал, что возможно сейчас оборвалась чья-то жизнь", — рассказал Уилфорд со слезами на глазах.

Мужчина узнал о стрельбе в церкви после звонка испуганной дочери. Он "перепугался до смерти", схватил винтовку и побежал к месту происшествия.

"Господь защитил меня и дал мне силы на то, что я должен был сделать. Жалею только о том, что не смог прибежать туда раньше. Но я не знал, не знал, что там происходит", — признался Уилфорд.

Мужчина столкнулся со стрелком на выходе из церкви и сумел ранить его. Келли побежал к своей машине, и Уилфорд понял, что его нужно остановить. В это время мимо на небольшом грузовике проезжал местный житель Джонни Лангендорф.

"Сосед с винтовкой подбежал к моему грузовику, распахнул дверь, вскочил на сиденье рядом и закричал: "Он устроил стрельбу в церкви, езжай за ним!" Ну я так и сделал", — признался Лангенфонд в интервью Good Morning America.

По его словам, в этот момент он не чувствовал страха. "Надо было действовать, все вопросы потом", — отметил мужчина.

Лагендорф управлял машиной, а Уилфорд продолжал стрелять по колесам автомобиля Келли. В какой-то момент машина стрелка остановилась. Мужчины также припарковали грузовик и подошли к автомобилю. Келли был мертв.