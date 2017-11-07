Экс-советник штаба Трампа предлагал ему поездку в Россию, сообщили СМИ

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Экс-советник предвыборного штаба Дональда Трампа Картер Пейдж в ходе президентской кампании в США в 2016 году выдвигал идею организовать поездку кандидата в президенты в Россию, сообщает телеканал CNN со ссылкой на расшифровку его показаний в сенате.

Пейдж в четверг дал показания сенатскому комитету по разведке США, где расследуется дело о "вмешательстве РФ в американские выборы". По данным газеты New York Times, в ходе допроса он сказал, что встречался с российскими чиновниками во время своей поездки в Москву в июле 2016 года. По словам источника, вскоре после поездки Пейдж отправил письмо как минимум одному из сотрудников штаба Трампа с описанием его выводов по итогам разговоров. В интервью газете Пейдж подтвердил факт встреч, однако заявил, что они были не столь важны.

Как сообщает телеканал, Пейдж также рассказал комитету сената, что предлагал устроить поездку Трампа в Россию, чтобы тот в ходе визита произнес речь о внешней политике. "Я держал в голове речь Барака Обамы в Германии, когда он был кандидатом в президенты в 2008 году. Это то, что я себе представлял", — сказал Пейдж конгрессменам, согласно данным телеканала. Когда именно экс-советник предлагал организовать поездку, не уточняется.

Сообщается, что в письме двум советникам Трампа Пейдж тогда написал: "Если он хотел бы заменить меня (в поездке в Россию) и немного повысить градус, кончено, я был бы более чем рад уступить ему эту честь".

В прошлом Пейдж работал в инвестиционной фирме Merril Lynch, а теперь руководит фирмой Global Energy Capital. Он также некоторое время сотрудничал с предвыборным штабом Трампа. По данным на сайте фирмы Пейджа, он в прошлом консультировал "Газпром" и РАО "ЕЭС России". На этом основании Пейдж оказался одной из фигур в расследовании "связей Трампа с Россией", которое ведут ФБР и два комитета палаты представителей.

Пейдж многократно объяснял свою роль в кампании Трампа тем, что часто бывал в небоскребе, принадлежащем Трампу, обедал в местных кафе и заходил в штаб-квартиру Трампа. При этом сотрудники Трампа говорили, что будущий президент США даже никогда не встречался с Пейджем и тот не играл важной роли в предвыборном штабе. Пейдж также обвинял "режим Барака Обамы и Хиллари Клинтон" в преследованиях по религиозному признаку — Пейдж считает, что при Обаме его подвергли слежке за католическую веру. В своем письме к комитету по разведке палаты представителей в мае этого года он заявлял, что администрация Обамы занималась "пропагандой, фейковыми новостями, кражей политической информации, утечкой компрометирующего материала, политическими убийствами, теневыми сделками и связями, контролем над инвестициями и компрометацией политиков".

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.