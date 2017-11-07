Си Цзиньпин выразил соболезнования Трампу после стрельбы в Техасе

ПЕКИН, 7 ноя — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту США Дональду Трампа телеграмму с соболезнованиями в связи со стрельбой в церкви в Техасе, сообщило во вторник агентство Синьхуа.

"Си Цзиньпин выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей, передал искренние слова поддержки родным погибших и пострадавших, пожелал скорейшего выздоровления раненым", — говорится в сообщении.

По данным властей США, 26 человек погибли и около 20 были ранены в воскресенье в результате стрельбы в церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от Сан-Антонио. Стрелявший был вооружен автоматической винтовкой. Подозреваемый обнаружен мертвым, сообщалось, что кто-то открыл по нему огонь из своего оружия.