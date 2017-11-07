Трамп поддержал Саудовскую Аравию в борьбе с коррупцией

ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил публичную поддержку властям Саудовской Аравии по борьбе с коррупцией в стране.

В воскресенье Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, в число которых вошли члены королевской семьи, бывшие министры, военные и предприниматели.

"Я полностью уверен в короле Сальмане и наследном принце Саудовской Аравии, они точно знают, что делают. Некоторые из тех, с кем они (власти королевства – ред.) жестко обошлись, "доили" свою страну годами!" — написал Трамп в Twitter.

После событий в Саудовской Аравии в понедельник стоимость нефти марки Brent превысила 64 доллара за баррель. Рост цен ряд экспертов связали с задержанием членов королевской семьи, министров и бизнесменов в Саудовской Аравии, а также с гибелью высокопоставленных чиновников в авиакатастрофе на границе с Йеменом (в авиакатастрофе погиб принц Мансур бен Мукрин, на борту вертолета находились также другие высокопоставленные чиновники). Однако ряд экспертов винят в этом спекулятивные факторы.