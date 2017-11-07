В США уволили женщину, показавшую кортежу Трампа средний палец

Велосипедиска рядом с кортежем президента США Дональда Трампа в Стерлинге, Виргиния. 28 октября 2017

Велосипедиска рядом с кортежем президента США Дональда Трампа в Стерлинге, Виргиния. 28 октября 2017

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Американка, которая показала кортежу президента США Дональда Трампа средний палец, лишилась работы, пишет Huffington Post.

Ранее фотограф Белого дома запечатлел велосипедистку, которая показала грубый жест кортежу Трампа. Изображение распространилось в соцсетях и СМИ. Некоторые пользователи Интернета оценили поступок американки как "героический".

Как сообщается, начальство вызвало 50-летнюю Джули Бриксмэн на разговор и сообщило ей, что она нарушила политику компании в отношении соцсетей, когда поставила на фотографию профилей в Twitter и Facebook кадр с грубым жестом, адресованным кортежу американского президента.

Кроме того, отмечается, что компания, в которой работала Бриксмэн, выполняла государственные заказы, поэтому изображение могло навредить бизнесу.