В США уволили женщину, показавшую кортежу Трампа средний палец

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Американка, которая показала кортежу президента США Дональда Трампа средний палец, лишилась работы, пишет Huffington Post.показала грубый жест кортежу Трампа. Изображение распространилось в соцсетях и СМИ. Некоторые пользователи Интернета оценили поступок американки как "героический".
Как сообщается, начальство вызвало 50-летнюю Джули Бриксмэн на разговор и сообщило ей, что она нарушила политику компании в отношении соцсетей, когда поставила на фотографию профилей в Twitter и Facebook кадр с грубым жестом, адресованным кортежу американского президента.
Кроме того, отмечается, что компания, в которой работала Бриксмэн, выполняла государственные заказы, поэтому изображение могло навредить бизнесу.