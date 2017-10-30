В США велосипедистка показала кортежу Трампа средний палец

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В американском штате Виргиния велосипедистка показала президенту США Дональду Трампу средний палец, пишет RT.
Кортеж замедлил движение, и велосипедистка догнала его, заново показав средний палец, после чего свернула в другую сторону.
Сообщается также, что негативную реакцию кортеж спровоцировал и у двух пешеходов: они опустили большой палец вниз.
Пользователи соцсетей оценили поступок велосипедистки, назвав его "героическим".
Here's a picture of that hero cyclist giving the Trump motorcade the finger…may God bless her. @BlogLiberally pic.twitter.com/Sgg8Gah1vj— mrtstur (@mrtstur) 29 октября 2017 г.