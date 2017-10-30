В США велосипедистка показала кортежу Трампа средний палец

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В американском штате Виргиния велосипедистка показала президенту США Дональду Трампу средний палец, пишет RT.

Женщину, показывающую американскому лидеру неприличный жест, сфотографировали, когда ее обогнал кортеж Трампа. Как отмечает издание, президент возвращался из своего гольф-клуба.

Кортеж замедлил движение, и велосипедистка догнала его, заново показав средний палец, после чего свернула в другую сторону.

Сообщается также, что негативную реакцию кортеж спровоцировал и у двух пешеходов: они опустили большой палец вниз.

Пользователи соцсетей оценили поступок велосипедистки, назвав его "героическим".