Сотрудники правоохранительных органов США на месте стрельбы у церкви в Сазерленд-Спрингс в Техасе, США. 5 ноября 2017

Сотрудники правоохранительных органов США на месте стрельбы у церкви в Сазерленд-Спрингс в Техасе, США. 5 ноября 2017

ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Среди погибших при атаке в церкви в Техасе была бабушка бывшей супруги нападавшего, сообщает телеканал CNN.

Ранее представитель правоохранительных органов заявил журналистам, что полиция изучает в качестве возможного мотива преступления семейные отношения стрелявшего. Сообщалось, что семья его бывшей супруги посещала церковь, где он устроил массовое убийство. В преддверии атаки нападавший отправлял смс-угрозы матери своей бывшей супруги.

В результате стрельбы погибли 26 человек, в том числе 18-месячный ребенок, самой старшей жертве 77 лет. По информации телеканала, среди погибших – Лула Уайт, бабушка бывшей жены стрелка, 26-летнего Девина Келли.

Днем в воскресенье Келли открыл стрельбу в церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от Сан-Антонио. Стрелявший, вооруженный автоматической винтовкой, не имел разрешения на ношение оружия. После массовой стрельбы он покинул церковь, был ранен местным жителем, затем началась автомобильная погоня за ним. Сообщается, что нападавший был обнаружен уже мертвым. Как ранее передавал телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне, Келли в 2010-2014 годах служил в ВВС в самом низком звании необученного рядового авиации, был уволен со службы с порицанием и попал под трибунал в 2014 году. Сообщается, что он был обвинен в причинении физического вреда своей супруге и ребенку.