Глава МИД Италии во вторник посетит Москву

РИМ, 6 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Алфано во вторник совершит визит в Москву, где примет участие в 15-й сессии российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству, сообщил в понедельник МИД Италии.

Как ожидается, перед началом сессии Алфано проведет встречу с вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем. По итогам сессии предусмотрено подписание итоговой декларации, за которым последует совместный брифинг.