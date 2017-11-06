Посол в БиГ назвал открытие памятника Чуркину в Сараево знаковым событием

БЕЛГРАД, 6 ноя – РИА Новости. Открытие памятника постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину в восточном Сараево является знаковым событием и выражением благодарности России за принципиальную политику на Балканах, заявил в понедельник РИА Новости посол России в Боснии и Герцеговине (БиГ) Петр Иванцов.

Монумент был установлен днем в восточной, населенной преимущественно сербами части Сараево. Он представляет собой памятную доску на черном каменном постаменте с портретом, именем, отчеством и фамилией на русском языке и годами жизни (1952-2017) Виталия Чуркина, а также надписью "Спасибо за Русское Нет". Инициатором установки памятника выступила боснийско-сербская НПО "Восточная Альтернатива" при поддержке посольства России в БиГ.

"Открытие памятника выдающемуся российскому дипломату Виталию Ивановичу Чуркину в восточном Сараево — знаковое событие. Это дань уважения безвременно ушедшему постпреду России при ООН, жизнь которого была тесно связана с событиями на Балканах. Виталий Иванович в качестве специального представителя президента Российской Федерации внёс большой вклад в прекращение войны в БиГ, политическое урегулирование в этой стране, процесс стабилизации и ее постконфликтного развития", — сказал агентству посол России в БиГ.

Иванцов отметил, что "хорошо известна роль Виталия Чуркина в отстаивании принципиальных подходов России в ООН", в том числе на заседаниях Совета Безопасности, по всему спектру вопросов международной политики, включая и проблематику Балкан.

"Мы рассматриваем сегодняшнее событие, как дань памяти этому незаурядному человеку и как признательность России за проводимую ей политику защиты Дейтонских принципов, определяющих развитие современной БиГ. Отмечу, что открытый в восточном Сараево памятник — первый на Балканах", — подчеркнул глава российской дипмиссии.

Посол Иванцов также выразил благодарность властям Республики Сербской Боснии и Герцеговины, ее политическим и общественным организация и гражданам "за эту инициативу, символизирующую дружеский характер наших отношений".

Президент Республики Сербской (РС, Босния и Герцеговина) Милорад Додик в июне наградил посмертно Виталия Чуркина Орденом знамени РС с серебряным венком.

Орден был присужден "за труд и выдающиеся заслуги в послевоенном развитии Республики Сербской, укрепление мира и международного сотрудничества, и за развитие политических и дружественных отношений между Республикой Сербской и Российской Федерацией".

Присвоение награды было приурочено к национальному сербскому празднику Видовдан и празднику Крестной славы Армии РС, которые отмечаются 28 июня.

Россия в 2015 году заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции по Сребренице, признающей события 1995 года геноцидом. За документ проголосовали десять членов СБ, еще четверо — Китай, Ангола, Нигерия и Венесуэла воздержались.

По словам представителя России при ООН Виталия Чуркина, принятие резолюции по Сребренице обострило бы ситуацию в регионе, при том, что в самой Боснии и Герцеговине нет консенсуса по этому вопросу.

Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Он был похоронен 24 февраля в Москве.