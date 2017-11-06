В Сербии установили памятник Виталию Чуркину

16:3906.11.2017
(обновлено: 17:06 06.11.2017)
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БЕЛГРАД, 6 ноя — РИА Новости. Памятник бывшему постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину торжественно открыт в понедельник в столице Боснии и Герцеговины (БиГ), сообщили РИА Новости в посольстве России в БиГ.
Монумент был открыт днем в восточной, населенной преимущественно сербами части Сараево. Он представляет собой памятную доску на черном каменном постаменте с портретом, именем, отчеством и фамилией на русском языке и годами жизни (1952-2917) Виталия Чуркина, а также надписью "Спасибо за Русское Нет".
"Открыт памятник постпреду России при ООН Виталию Ивановичу Чуркину… Инициатором установки памятника выступила боснийско-сербская НПО "Восточная Альтернатива" при поддержке Посольства России в БиГ", — сообщили агентству в дипмиссии.
Президент Республики Сербской (РС, Босния и Герцеговина) Милорад Додик в июне наградил посмертно Виталия Чуркина Орденом знамени РС с серебряным венком.
Орден был присужден "за труд и выдающиеся заслуги в послевоенном развитии Республики Сербской, укрепление мира и международного сотрудничества, и за развитие политических и дружественных отношений между Республикой Сербской и Российской Федерацией".
Присвоение награды было приурочено к национальному сербскому празднику Видовдан и празднику Крестной славы Армии РС, которые отмечаются 28 июня.
Россия в 2015 году заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции по Сребренице, признающей события 1995 года геноцидом. За документ проголосовали десять членов СБ, еще четверо — Китай, Ангола, Нигерия и Венесуэла воздержались.
По словам представителя России при ООН Виталия Чуркина, принятие резолюции по Сребренице обострило бы ситуацию в регионе, при том что в самой Боснии и Герцеговине нет консенсуса по этому вопросу.
Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Он был похоронен 24 февраля в Москве.
Российскому постпреду при ООН Виталию Чуркину было 64 года, он не дожил ровно один день до своего 65-летия.
Он практически всю свою жизнь посвятил международной политике, в 1974 году приступив к дипломатической работе.
В 1979 году его направили в командировку в США, где он работал следующие семь лет.
В 1986 году Чуркин впервые появился на экранах телеканалов мира, когда он, второй секретарь посольства в США, рассказал о трагедии в Чернобыле.
В прямом эфире он парировал резкие вопросы американских конгрессменов, чем вызвал уважение западных СМИ.
Неоспорим и большой вклад Виталия Чуркина в прекращение кровопролития в Югославии.
Дипломат отстаивал позицию России жестко, но дипломатично.
Он летал из Москвы в Белград, Нью-Йорк, Сараево, Загреб, Женеву, снова в Белград, вел переговоры практически в круглосуточном режиме.
Коллеги уважали дипломата за трудолюбие, дипломатический такт, человеческие и душевные качества.
Он одним из первых предложил направить в Сараево батальон, чтобы обозначить интересы России в боснийском конфликте.
Именно Виталий Чуркин впервые в истории российской и советской дипломатии начал проводить регулярные открытые брифинги для журналистов.
В 2006 году его назначили постоянным представителем России при ООН.
Особенно жаркой была дипломатическая конфронтация в Совбезе ООН в августе 2008 года в период военного обострения российско-грузинского конфликта.
Коллеги уважали за его трудолюбие, остроумие, дипломатический такт, человеческие, душевные качества.
Во время своей работы в ООН Виталий Чуркин неоднократно использовал право вето.
В 2012 году он дважды наложил вето на проекты резолюции СБ ООН по Сирии. Полемика вокруг этих резолюций обошла новостной эфир.
В марте 2014 года Чуркин наложил вето на проект резолюции по Украине. А в июле 2015 года — на проект резолюции о создании трибунала по катастрофе рейса MH17.
Маэстро дипломатии, "стержень Совбеза ООН" Виталий Чуркин скончался на рабочем месте за день до своего 65-летия.