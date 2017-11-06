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В Сербии установили памятник Виталию Чуркину

Сюжет:
Умер постпред России при ООН Виталий Чуркин (158)
16:3906.11.2017
(обновлено: 17:06 06.11.2017)
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© Фото : Посольство РФ в Боснии и Герцеговине В Сараево открыт памятник бывшему постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину. 6 ноября 2017В Сараево открыт памятник бывшему постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину. 6 ноября 2017
© Фото : Посольство РФ в Боснии и Герцеговине

БЕЛГРАД, 6 ноя — РИА Новости. Памятник бывшему постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину торжественно открыт в понедельник в столице Боснии и Герцеговины (БиГ), сообщили РИА Новости в посольстве России в БиГ.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин
© AFP 2017 / Timothy A. Clary
Реабилитация дипломатии. Памяти Виталия Чуркина
Монумент был открыт днем в восточной, населенной преимущественно сербами части Сараево. Он представляет собой памятную доску на черном каменном постаменте с портретом, именем, отчеством и фамилией на русском языке и годами жизни (1952-2917) Виталия Чуркина, а также надписью "Спасибо за Русское Нет".

"Открыт памятник постпреду России при ООН Виталию Ивановичу Чуркину… Инициатором установки памятника выступила боснийско-сербская НПО "Восточная Альтернатива" при поддержке Посольства России в БиГ", — сообщили агентству в дипмиссии.

Президент Республики Сербской (РС, Босния и Герцеговина) Милорад Додик в июне наградил посмертно Виталия Чуркина Орденом знамени РС с серебряным венком.

Орден был присужден "за труд и выдающиеся заслуги в послевоенном развитии Республики Сербской, укрепление мира и международного сотрудничества, и за развитие политических и дружественных отношений между Республикой Сербской и Российской Федерацией".

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Архивное фото
© AP Photo / Seth Wenig
"Не позволим оскорблять Россию": яркие высказывания Виталия Чуркина
Присвоение награды было приурочено к национальному сербскому празднику Видовдан и празднику Крестной славы Армии РС, которые отмечаются 28 июня.

Россия в 2015 году заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции по Сребренице, признающей события 1995 года геноцидом. За документ проголосовали десять членов СБ, еще четверо — Китай, Ангола, Нигерия и Венесуэла воздержались.

По словам представителя России при ООН Виталия Чуркина, принятие резолюции по Сребренице обострило бы ситуацию в регионе, при том что в самой Боснии и Герцеговине нет консенсуса по этому вопросу.

Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Он был похоронен 24 февраля в Москве.

Маэстро дипломатии Виталий Чуркин
© AP Photo / Craig RuttleРоссийскому постпреду при ООН Виталию Чуркину было 64 года, он не дожил ровно один день до своего 65-летия.Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин
© AP Photo / Craig Ruttle
Российскому постпреду при ООН Виталию Чуркину было 64 года, он не дожил ровно один день до своего 65-летия.
© AP Photo / Seth WenigОн практически всю свою жизнь посвятил международной политике, в 1974 году приступив к дипломатической работе.Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин перед началом заседания Совета безопасности
© AP Photo / Seth Wenig
Он практически всю свою жизнь посвятил международной политике, в 1974 году приступив к дипломатической работе.
© AFP 2017 / Timothy A. ClaryВ 1979 году его направили в командировку в США, где он работал следующие семь лет.Виталий Чуркин и Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН
© AFP 2017 / Timothy A. Clary
В 1979 году его направили в командировку в США, где он работал следующие семь лет.
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкВ 1986 году Чуркин впервые появился на экранах телеканалов мира, когда он, второй секретарь посольства в США, рассказал о трагедии в Чернобыле.Президент РФ Дмитрий Медведев вручает орден За заслуги перед Отечеством IV степени постоянному представителю Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке Виталию Чуркину
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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В 1986 году Чуркин впервые появился на экранах телеканалов мира, когда он, второй секретарь посольства в США, рассказал о трагедии в Чернобыле.
© РИА Новости / Борис ПриходькоПерейти в фотобанкВ прямом эфире он парировал резкие вопросы американских конгрессменов, чем вызвал уважение западных СМИ.Виталий Чуркин, начальник Управления информации МИД СССР
© РИА Новости / Борис Приходько
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В прямом эфире он парировал резкие вопросы американских конгрессменов, чем вызвал уважение западных СМИ.
© AP Photo / Jason DeCrowНеоспорим и большой вклад Виталия Чуркина в прекращение кровопролития в Югославии.Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин и министр иностранных дел Сенегала Манкур Ндиайе перед началом заседания Совета Безопасности
© AP Photo / Jason DeCrow
Неоспорим и большой вклад Виталия Чуркина в прекращение кровопролития в Югославии.
© AP Photo / Seth WenigДипломат отстаивал позицию России жестко, но дипломатично.Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин
© AP Photo / Seth Wenig
Дипломат отстаивал позицию России жестко, но дипломатично.
© AFP 2017 / Armend NimaniОн летал из Москвы в Белград, Нью-Йорк, Сараево, Загреб, Женеву, снова в Белград, вел переговоры практически в круглосуточном режиме.Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин в автобусе после посещения монастыря Грачаница
© AFP 2017 / Armend Nimani
Он летал из Москвы в Белград, Нью-Йорк, Сараево, Загреб, Женеву, снова в Белград, вел переговоры практически в круглосуточном режиме.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкКоллеги уважали дипломата за трудолюбие, дипломатический такт, человеческие и душевные качества.Постоянный представитель РФ при ООН и в Совете Безопасности ООН В.Чуркин на церемонии вручения премии Фемида
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Коллеги уважали дипломата за трудолюбие, дипломатический такт, человеческие и душевные качества.
© AP Photo / Jason DeCrowОн одним из первых предложил направить в Сараево батальон, чтобы обозначить интересы России в боснийском конфликте.Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин во время заседания Совета Безопасности
© AP Photo / Jason DeCrow
Он одним из первых предложил направить в Сараево батальон, чтобы обозначить интересы России в боснийском конфликте.
© AP Photo / John MinchilloИменно Виталий Чуркин впервые в истории российской и советской дипломатии начал проводить регулярные открытые брифинги для журналистов.Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин и спецпредставитель США при ООН Саманта Пауэр перед заседанием Совета Безопасности
© AP Photo / John Minchillo
Именно Виталий Чуркин впервые в истории российской и советской дипломатии начал проводить регулярные открытые брифинги для журналистов.
© AP Photo / Mary AltafferВ 2006 году его назначили постоянным представителем России при ООН.Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин
© AP Photo / Mary Altaffer
В 2006 году его назначили постоянным представителем России при ООН.
© AP Photo / Julie JacobsonОсобенно жаркой была дипломатическая конфронтация в Совбезе ООН в августе 2008 года в период военного обострения российско-грузинского конфликта.Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин и госсекретарь США Джон Керри перед началом заседания Совета Безопасности
© AP Photo / Julie Jacobson
Особенно жаркой была дипломатическая конфронтация в Совбезе ООН в августе 2008 года в период военного обострения российско-грузинского конфликта.
© РИА Новости / Эдуард ПесовПерейти в фотобанкКоллеги уважали за его трудолюбие, остроумие, дипломатический такт, человеческие, душевные качества.Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева), генеральный секретарь Совета Европейского Союза Хавьер Салана и постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин (справа) во время министерской встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Эдуард Песов
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Коллеги уважали за его трудолюбие, остроумие, дипломатический такт, человеческие, душевные качества.
© AFP 2017 / Timothy A. ClaryВо время своей работы в ООН Виталий Чуркин неоднократно использовал право вето.Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин
© AFP 2017 / Timothy A. Clary
Во время своей работы в ООН Виталий Чуркин неоднократно использовал право вето.
© AP PhotoВ 2012 году он дважды наложил вето на проекты резолюции СБ ООН по Сирии. Полемика вокруг этих резолюций обошла новостной эфир.Архиепископ Артемий и постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин во время посещения монастыря Грачаница
© AP Photo
В 2012 году он дважды наложил вето на проекты резолюции СБ ООН по Сирии. Полемика вокруг этих резолюций обошла новостной эфир.
© AP Photo / Seth WenigВ марте 2014 года Чуркин наложил вето на проект резолюции по Украине. А в июле 2015 года — на проект резолюции о создании трибунала по катастрофе рейса MH17.Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин
© AP Photo / Seth Wenig
В марте 2014 года Чуркин наложил вето на проект резолюции по Украине. А в июле 2015 года — на проект резолюции о создании трибунала по катастрофе рейса MH17.
© AFP 2017 / Don EmmertМаэстро дипломатии, "стержень Совбеза ООН" Виталий Чуркин скончался на рабочем месте за день до своего 65-летия.Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин
© AFP 2017 / Don Emmert
Маэстро дипломатии, "стержень Совбеза ООН" Виталий Чуркин скончался на рабочем месте за день до своего 65-летия.
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