СМИ назвали предполагаемую тему встречи Путина и Эрдогана

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Москву с визитом 13 ноября, ожидаются переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает телеканал NTV.

По данным канала, Эрдоган планирует обсудить с Путиным приглашение на конгресс нацдиалога Сирии в Сочи представителей курдской партии "Демократический союз" (PYD). Ранее Анкара выразила недовольство этим шагом, назвав PYD террористической организацией, которой не место на переговорной платформе.

Также планируется обсуждение борьбы с терроризмом в Сирии и Ираке.

После визита в Москву Эрдоган направится в Кувейт 14 ноября.

Конгресс национального диалога Сирии, с инициативой которого выступил на форуме "Валдай" президент России Владимир Путин, должен пройти в Сочи 18 ноября. МИД России уже опубликовал список из 33 приглашенных организаций. Как заявил во вторник глава ведомства Сергей Лавров, конгресс нацелен на расширение круга участников процесса урегулирования сирийского кризиса.