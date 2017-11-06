В ЦАР во время доставки гуманитарной помощи убили сотрудника МККК

ЖЕНЕВА, 6 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Сотрудник Международного комитета Красного Креста убит в Центральной Африканской Республике во время доставки гуманитарной помощи, сообщили в понедельник в МККК.
Как отмечается, мужчина был застрелен во время попытки ограбления гуманитарного конвоя в районе восточного Кага Бандоро на севере страны. Машина, в которой он находился, была с четко видимой эмблемой Красного Креста. У погибшего осталась жена и семеро детей.
В МККК призывают всех участников конфликта сохранять безопасность гражданских лиц и обеспечить гуманитарным организациям возможность осуществлять свою деятельность.