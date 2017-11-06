Трамп оконфузился, когда кормил карпов с премьером Японии

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Во время азиатского турне президента США Дональда Трампа произошел конфуз. Во время ритуального кормления рыб в японском дворце Акасака американский политик вывалил в пруд целую пачку корма, сообщает The Guardian.

На второй день визита в Японию у Трампа и премьер-министра Синдзо Абэ была запланирована аудиенция у императорской четы Акихито и Митико. Как и других иностранных политиков, его провели к пруду, где живут карпы кои — декоративные одомашненные рыбы.

Там, как отмечает газета, у американского президента не хватило терпения приманивать карпа небольшими порциями еды, как это делал его японский коллега, поэтому он открыл деревянный контейнер и высыпал в воду все содержимое.

На фотографиях, выложенных в соцсети репортерами из Белого Дома, видно, что Синдзо Абэ, стоявшая рядом с ним женщина в кимоно, а также госсекретарь США Рекс Тиллерсон едва сдерживают смех. Некоторые журналисты предположили, что после того, как Трамп и Абэ покинули зал, сотрудники дворца поспешили очистить водоем.

Как отмечает издание, слишком большое количество еды вредит карпам кои. Помимо этого, увеличивающееся число отходов снижает качество воды, в которой живут рыбы.