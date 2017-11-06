"Легко сбивать": Трамп предложил Абэ оружие против северокорейских ракет

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. США и Япония договорились оказывать максимальное давление на КНДР для прекращения ее ядерных разработок. Переговоры с японским премьер-министром Синдзо Абэ американский президент Дональд Трамп провел во время визита в Токио.
"Сейчас не время диалога ради диалога. Сейчас время оказать максимальное давление на КНДР", — подчеркнул Абэ на пресс-конференции по итогам встречи.
Премьер сообщил о планах ввести дополнительные санкции для урегулирования проблемы вокруг ядерной и ракетной программ, в частности, заморозить с 7 ноября счета 35 частных лиц и организаций Северной Корее.
Со своей стороны Трамп заявил, что Токио "легко сможет сбивать в воздухе" северокорейские ракеты, если закупит "много дополнительного военного оборудования у Соединенных Штатов". На это Абэ подтвердил намерение закупить оружие у Вашингтона, в частности, речь может идти о ракетах-перехватчиках SM-3, истребителях F-35A, а также кораблях, оснащенных системой Aegis.
Японский премьер подчеркнул, что перехват и уничтожение ракет КНДР в воздухе возможны только при координации действий США и Японии и что его стране "необходимо повышать оборонные способности, как качественно, так и количественно".
Судьба похищенных японских граждан
Американский президент на пресс-конференции много говорил о том, что в прошлом агенты КНДР похищали японских граждан в шпионских целях, и намекнул, что решение о дальнейшей судьбе этих людей может послужить важным сигналом со стороны Пхеньяна.
После саммита Трамп и Абэ встретились с родственниками жертв похищений, которые происходили в 70-х и 80-х годах прошлого века. Среди них были и те, кого Пхеньян отпустил в начале 2000-х годов.
Токио настаивает на выяснении всех обстоятельств похищений о судеб остальных похищенных японцев. Администрация Трампа обещала помочь Японии решить этот вопрос.
Китай за переговоры
"Ситуация на Корейском полуострове уже крайне сложная и чувствительная. Мы надеемся, что в нынешних условиях все заявления и действия соответствующих сторон будут способствовать разрядке обстановки и помогут вернуть решение проблемы Корейского полуострова на путь переговоров", — заявила в понедельник на брифинге официальный представитель МИД Хуа Чуньин.
Последние испытания вооружений в КНДР
В связи с этим Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.
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