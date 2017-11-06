"Легко сбивать": Трамп предложил Абэ оружие против северокорейских ракет

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. США и Япония договорились оказывать максимальное давление на КНДР для прекращения ее ядерных разработок. Переговоры с японским премьер-министром Синдзо Абэ американский президент Дональд Трамп провел во время визита в Токио.

"Сейчас не время диалога ради диалога. Сейчас время оказать максимальное давление на КНДР", — подчеркнул Абэ на пресс-конференции по итогам встречи.

Премьер сообщил о планах ввести дополнительные санкции для урегулирования проблемы вокруг ядерной и ракетной программ, в частности, заморозить с 7 ноября счета 35 частных лиц и организаций Северной Корее.

Он отметил, что Япония полностью поддерживает позицию американского лидера, который считает, что все варианты решения проблемы КНДР "лежат на столе".

Со своей стороны Трамп заявил, что Токио "легко сможет сбивать в воздухе" северокорейские ракеты, если закупит "много дополнительного военного оборудования у Соединенных Штатов". На это Абэ подтвердил намерение закупить оружие у Вашингтона, в частности, речь может идти о ракетах-перехватчиках SM-3, истребителях F-35A, а также кораблях, оснащенных системой Aegis.

Японский премьер подчеркнул, что перехват и уничтожение ракет КНДР в воздухе возможны только при координации действий США и Японии и что его стране "необходимо повышать оборонные способности, как качественно, так и количественно".

Судьба похищенных японских граждан

Американский президент на пресс-конференции много говорил о том, что в прошлом агенты КНДР похищали японских граждан в шпионских целях, и намекнул, что решение о дальнейшей судьбе этих людей может послужить важным сигналом со стороны Пхеньяна.

После саммита Трамп и Абэ встретились с родственниками жертв похищений, которые происходили в 70-х и 80-х годах прошлого века. Среди них были и те, кого Пхеньян отпустил в начале 2000-х годов. Токио настаивает на выяснении всех обстоятельств похищений о судеб остальных похищенных японцев. Администрация Трампа обещала помочь Японии решить этот вопрос. Китай за переговоры © AP Photo / Eugene Hoshiko Китай отреагировал на заявления Японии о готовности сбивать ракеты КНДР На заявление Токио о готовности сбивать ракеты КНДР уже отреагировали в Пекине. Китай призвал вернуть решение ядерной проблемы Корейского полуострова за стол переговоров. "Ситуация на Корейском полуострове уже крайне сложная и чувствительная. Мы надеемся, что в нынешних условиях все заявления и действия соответствующих сторон будут способствовать разрядке обстановки и помогут вернуть решение проблемы Корейского полуострова на путь переговоров", — заявила в понедельник на брифинге официальный представитель МИД Хуа Чуньин. Последние испытания вооружений в КНДР

© AP Photo / Korean Central News Agency via Korea News Service Ракеты, парфюмерия, авианосцы. США и КНДР накануне решающего раунда Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В связи с этим Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

"Возможно, сам режим отправит их назад. Я думаю, это будет колоссальный сигнал, если (северокорейский лидер) Ким Чен Ын отправит их назад. И если он отправит их назад, это будет начало чего-то очень особенного", — сказал Трамп.

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