СМИ рассказали о травмах американского сенатора после нападения

ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Травмы сенатора США Рэнда Пола, который пострадал от рук своего соседа в пятницу, оказались значительно серьезнее, чем считалось изначально, напавший сломал ему пять ребер, сообщил телеканал CNN со ссылкой на советников Пола.

Изначально сообщалось, что у Пола лишь легкие повреждения. Однако в воскресенье выяснилось, что у него сломаны пять ребер, причем три со смещением, и ушиблено легкое.

Сосед Пола Рене Баучер, напавший на сенатора, был арестован и отпущен под залог в пять тысяч долларов. Ему предъявлено обвинение в нанесении легких телесных повреждений. Баучеру грозит тюремное заключение сроком до одного года.

Пол и Баучер живут в одном жилищном товариществе. Как рассказал СМИ один из их соседей, у них есть смежная территория, прилегающая к их домам. По его словам, она является предметом споров между ними.

На странице Баучера — сторонника Демократической партии — в Facebook размещено немало материалов против президента США Дональда Трампа. Рэнд Пол был соперником Трампа на президентских праймериз республиканцев, но после победы Трампа поддержал его по ряду вопросов.